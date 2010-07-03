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Украина не будет в рамках выполнения минских договоренностей вносить изменения в конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу.

Также Киев не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в регионе. Об этом в субботу, 14 сентября заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в минских договоренностях "написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация", передает ТАСС.

Выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), он подчеркнул, что Украина "не вносит в конституцию никаких особых и неособых статусов".

В то же время он добавил, что Киев рассматривает возможность компромиссов в законе об особом статусе Донбасса, который действует в стране, но требует пролонгации.

При этом глава МИД также отметил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что озвученная Пристайко позиция является "проигрышной" для президента Владимира Зеленского, так как противоречит Минским соглашениям.

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма ранее обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре.

Он предположил что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Зеленского к уступкам России.