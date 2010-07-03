Пушков назвал Турчинова сумасшедшим после слов о войне с РФ

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Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который назвал отсутствие ядерного арсенала фактором, который останавливает страну от военного конфликта с Россией.

По мнению Пушкова, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал "свое мрачное сумасшествие".

"Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума", – приводит слова Пушкова из Twitter "Вечерняя Москва".

13 сентября экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, говоря об отказе Киева от ядерного оружия, отметил: "Я в этой ситуации вижу один выход – укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал".

Ранее Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.

Пушков отметил, что это заявление свидетельствует о том, что у украинского посла наблюдается "просветление". Он также призвал Украину заняться своими проблемами, а не бороться с Россией.