Пушков оценил заявление главы МИД Украины о Донбассе

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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что при подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе Киев будет думать над проведением выборов, амнистией.
Пушков выразил мнение, что это амбициозное заявление, но сомнительное.
"Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научиться правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", – написал сенатор в Twitter.
Ранее новый министр иностранных дел Украины заявил, что необходимо полгода на то, чтобы существенно продвинуться в решении проблемы в Донбассе.
29 августа Верховная рада назначила министром иностранных дел Украины замглавы президентской администрации Вадима Пристайко.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Пристайко, занимавшего пост украинского посла при НАТО, заместителем главы своей администрации. Также известно, что в период с 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.
17 мая, незадолго до инаугурации Зеленского, Климкин объявил об отставке, пояснив, что, по его мнению, это будет "правильно с точки зрения политической культуры".
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