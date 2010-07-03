МИД Украины возглавил Вадим Пристайко

Верховная рада назначила министром иностранных дел Украины замглавы президентской администрации Вадима Пристайко. Постановление об этом поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.
В мае новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Пристайко, занимавшего пост украинского посла при НАТО, заместителем главы своей администрации. Также известно, что в период с 2014 по 2017 год будущий министр был заместителем главы МИД Украины Павла Климкина. 17 мая, незадолго до инаугурации Зеленского, Климкин объявил об отставке, пояснив, что, по его мнению, это будет "правильно с точки зрения политической культуры".
Ранее сообщалось, что спикером Верховной рады Украины был избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. А на пост премьер-министра страны Верховная рада назначила Алексея Гончарука – замглавы офиса Владимира Зеленского. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал его "не лучшей и не худшей кандидатурой" на эту должность, отметив, что Гончарук пользуется доверием и Зеленского, и европейских партнеров Украины.
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