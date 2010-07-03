Эксперт оценил внесенный в Раду законопроект об импичменте

Внесенный в Верховную раду Украины законопроект об импичменте президента оценил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
"Почему бы этому закону не пройти? Это было одним из предвыборных обещаний Зеленского", – отметил эксперт в беседе с RT. По его мнению, "такой законопроект поддержала бы и оппозиция".
Как полагает украинский политолог, даже если Рада примет законопроект об импичменте, он едва ли существенно повлияет на политическую систему страны. Дудчак напомнил, что "и в нынешнем законодательстве есть процедура отставки президента", хотя "она очень непростая".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте. Глава государства охарактеризовал этот документ как неотложный.
Законопроект об импичменте был одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского, он был передан в Раду 29 мая. 4 июня Верховная рада отказалась рассматривать законопроект. Тогда за включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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