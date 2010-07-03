Рада не будет рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов, передает РИА Новости. Необходимый минимум был 226 голосов.
Законопроект об импичменте был одним из пунктов его предвыборной кампании, он был передан в Раду 29 мая. До этого, 23 мая, вступил в силу указ президента о роспуске Рады.
Досрочные выборы назначены на 21 июля. Представитель Зеленского в парламенте заявил, что тот рассчитывает, что новый состав Рады примет закон об импичменте.
По украинской конституции, объявить вотум недоверия президенту можно тогда, когда он совершил госизмену или другое преступление. Также необходимо принять специальный закон "Об импичменте".
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал планируемый визит Владимира Зеленского в Брюссель. По словам сенатора, это не поможет решить крымский вопрос. Цеков отметил, что у Киева есть возможность вернуть Крым, но это произойдет только в случае воссоединения Украины с Россией.
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