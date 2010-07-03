Названо условие возвращения Крыма Украине

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Член Совфеда России от Крыма Сергей Цеков прокомментировал планируемый визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. По словам сенатора, это не поможет решить крымский вопрос.



Цеков отметил, что у Киева есть возможность вернуть Крым. Но это произойдет только в случае воссоединения Украины с Россией.

"Крым навечно уже будет в составе РФ, как и до этого столетиями. Ну а вообще, есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет", – сказал Цеков в беседе с ИА "НСН".

Он подчеркнул, что Киеву нужно стремиться улучшить отношения с Москвой. Для этого мог бы быть разработан план по восстановлению экономических связей.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями НАТО и Евросоюза в ходе визита в Брюссель. В конце мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич потребовал у Москвы вывести войска из Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За воссоединение с РФ высказалось большинство жителей полуострова.