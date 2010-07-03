Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1, это произойдет в ходе визита в Брюссель.

"Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут", – приводит ее слова RT.

23 мая глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) Стюарт Пич потребовал у России вывести войска из Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм, и вопрос о статусе полуострова закрыт.