Политолог объяснил избрание Гончарука премьером Украины

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал избрание премьер-министром Украины Алексея Гончарука – замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского.

В беседе с RT политолог охарактеризовал Гончарука как "прозападноориентированного либерала", от которого стоит ожидать "продолжения прозападных реформ европейского типа – в части экономики, социальной политики". Бортник не исключил, что новый украинский премьер будет сторонником "уменьшения нагрузки на бюджет в части социальной поддержки граждан, дерегуляции, возможно, демонополизации".

Эксперт также отметил, что Гончарук в той или иной степени интегрирован в команду прежней власти и прежних министерств. По мнению Бортника, он может продолжить политику экс-премьера Владимира Гройсмана, хотя и "с поправкой на цели команды Зеленского и политическую конъюнктуру". "Это не лучшая и не худшая кандидатура", – подчеркнул политолог.

По словам эксперта, назначение Гончарука премьер-министром Украины определялось двумя факторами. Это – "доверие Зеленского" и "доверие со стороны западных, прежде всего, европейских институтов и партнеров", заявил Бортник.

Ранее сообщалось, что спикером Верховной рады Украины был избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 депутата.

Действующий кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой.