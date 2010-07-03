Порошенко забросали яйцами после допроса

13:23
13:23
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Фото: ТАСС/Zuma/Pavlo Gonchar
Неизвестные забросали яйцами экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он выходил с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает РИА Новости.
Яйца попали также в журналистов, сторонников бывшего украинского лидера и полицейских.
Порошенко допрашивали по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Также Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Беседа с правоохранителями длилась почти три часа, после нее бывший президент пообщался с журналистами и уехал.
Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может пройти с применением полиграфа.
По его словам, против экс-президента и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. Генпрокурор Украины Юрий Луценко при этом добавил, что по всем делам Порошенко проходит как свидетель.
Экс-президенту предъявлено несколько обвинений. В их числе – злоупотребление служебным положением, госизмена, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, легализация преступных доходов и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами.
Порошенко с семьей выехал с Украины в Турцию. Часть членов семьи экс-главы страны выехала в конце июля. Остальные отправились вместе с ним в Стамбул чуть позже.
Экс-президент написал заявление об отказе от государственной охраны. На какой срок, пока неизвестно. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется государственная охрана пожизненно.
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