Спикером Верховной рады избран глава партии Зеленского

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Спикером Верховной рады Украины избран глава пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского набрала 43,16%, получив 254 мандата в новой Раде.

Таким образом, впервые в истории страны одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.

Ранее действующий кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой. Прежнее правительство будет исполнять обязанности до избрания нового.