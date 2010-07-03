Спикером Верховной рады избран глава партии Зеленского

Спикером Верховной рады Украины избран глава пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.
Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского набрала 43,16%, получив 254 мандата в новой Раде.
Таким образом, впервые в истории страны одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
Ранее действующий кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой. Прежнее правительство будет исполнять обязанности до избрания нового.
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