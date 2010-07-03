Депутаты Верховной рады поругались из-за русского языка

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Новоизбранные депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку из-за русского языка, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. Он обратился к парламенту на русском, на что Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила о нарушении украинских законов, поскольку выступления депутатов в Раде должны происходить исключительно на государственном языке. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков также сделал Рабиновичу замечание, добавив, что если тот еще раз нарушит устав, ему отключат микрофон.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" же заявил, что никаких законов не нарушал, но если этот вопрос принципиален для окружающих, он просит предоставить ему переводчика.

25 апреля Рада приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Петр Порошенко подписал его 15 мая. Документ предусматривает использование исключительно национального языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания. За исполнением закона будут следить специальные "языковые инспекторы". Они уполномочены присутствовать на заседаниях в любых государственных органах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.