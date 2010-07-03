Кабмин Украины сложил полномочия

15:24
15:24
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Фото: ТАСС/Петр Сивков
Действующий кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой, которая была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
По закону Украины, действующий состав правительства должен сложить полномочия перед новоизбранной Радой. Гройсман поддержал назначение членов нового правительства во время первого заседания Верховной рады нового созыва. Согласно украинской конституции, коалиция в Раде должна предложить президенту кандидатуру будущего премьера, и после этого президент Украины вносит ее на рассмотрение парламента. Для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового правительства на рассмотрение Рады предлагает новый премьер, кандидатуры на должности глав МИД и минобороны предлагает президент.
Украинские СМИ сообщали, что в списке кандидатов на пост премьера значатся топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. За ней следует "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко (13,05%). На третьем месте – партия бывшего премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18%), партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,1%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).
"Слуга народа" получила 254 мандата в новой Верховной раде. Это позволяет ей организовать однопартийное большинство. Партия Зеленского сама сможет формировать правительство.
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