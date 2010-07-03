Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре

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Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предположил что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к уступкам России. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Кучма считает, что лидеры РФ, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на требования Москвы, в том числе на предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также на проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях.

По его мнению, украинскому лидеру придется нелегко, поскольку "он будет один против трех человек".

Ранее сообщалось, что встреча лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) может состояться в октябре.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах провести саммит в "нормандском формате" в сентябре. Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами России и Украины.

8 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. В ходе разговора они дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Глава РФ заявил о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандского формата". В то же время он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

