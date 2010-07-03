Встреча в "нормандском формате" может пройти в октябре

18:03
18:03
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Sina Schuldt/DPA
Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) может состояться в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
"Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", – заявил Ушаков, отвечая на вопрос, может ли пройти встреча в "нормандском формате" уже на следующей неделе.
В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах провести саммит в "нормандском формате" в сентябре. Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами России и Украины.
8 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. В ходе разговора они дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
Обсуждая перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, Путин и Макрон акцентировали безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Они подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".
Глава РФ заявил о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандского формата". В то же время он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: