Встреча в "нормандском формате" может пройти в октябре

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Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) может состояться в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", – заявил Ушаков, отвечая на вопрос, может ли пройти встреча в "нормандском формате" уже на следующей неделе.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах провести саммит в "нормандском формате" в сентябре. Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами России и Украины.

8 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. В ходе разговора они дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Обсуждая перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, Путин и Макрон акцентировали безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Они подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

Глава РФ заявил о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандского формата". В то же время он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

