Путин провел телефонный разговор с Макроном

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Президенты выразили надежду, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.
Обсуждая перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, Путин и Макрон акцентировали безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Они подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".
Глава РФ заявил о необходимости тщательной подготовки саммита Нормандского формата. В то же время он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.
Также во время разговора было отмечено, что 9 сентября в Москве возобновляет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции.
Ранее Эммануэль Макрон в ходе выступления перед послами республики заявил, что эпоха "гегемонии" стран Запада подходит к своему концу в силу глобальных геополитических изменений.
Французский лидер также подчеркнул, что без участия Москвы европейская цивилизация не сможет выстроить новую архитектуру безопасности, так что отношения с ней необходимо "переосмыслить" и сделать более мирными. По словам президента, Европа так и останется "театром стратегической борьбы между США и Россией", если Париж не включится в этот процесс.
Макрон при этом добавил, что Россия вступит в союз с Китаем, если ее "отталкивать" от европейских держав.
Президент Франции сообщил о планах провести саммит в нормандском формате в сентябре. Его участники обсудят урегулирование кризиса на Украине. Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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