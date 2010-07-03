Путин провел телефонный разговор с Макроном

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Президенты выразили надежду, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

Обсуждая перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, Путин и Макрон акцентировали безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Они подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

Глава РФ заявил о необходимости тщательной подготовки саммита Нормандского формата. В то же время он обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

Также во время разговора было отмечено, что 9 сентября в Москве возобновляет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции.

Ранее Эммануэль Макрон в ходе выступления перед послами республики заявил, что эпоха "гегемонии" стран Запада подходит к своему концу в силу глобальных геополитических изменений.

Французский лидер также подчеркнул, что без участия Москвы европейская цивилизация не сможет выстроить новую архитектуру безопасности, так что отношения с ней необходимо "переосмыслить" и сделать более мирными. По словам президента, Европа так и останется "театром стратегической борьбы между США и Россией", если Париж не включится в этот процесс.

Макрон при этом добавил, что Россия вступит в союз с Китаем, если ее "отталкивать" от европейских держав.

Президент Франции сообщил о планах провести саммит в нормандском формате в сентябре. Его участники обсудят урегулирование кризиса на Украине. Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.