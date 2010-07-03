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21:36

Страны G7 не договорились о возвращении России в группу

политика

21:36

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Фото: ТАСС/IAN LANGSDON/POOL/EPA

Вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице. Страны не достигли договоренности о возвращении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина. Договоренности о возвращении России в "Большую семерку" и "восьмерку" не было", – сообщили агентству.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на G7 в 2020 году. В следующем году саммит будет проходить в США.

Канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Владимир Путин говорил, что Россия считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления G8.

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политика

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