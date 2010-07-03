Страны G7 не договорились о возвращении России в группу

Вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице. Страны не достигли договоренности о возвращении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.
"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина. Договоренности о возвращении России в "Большую семерку" и "восьмерку" не было", – сообщили агентству.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на G7 в 2020 году. В следующем году саммит будет проходить в США.
Канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
Владимир Путин говорил, что Россия считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления G8.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.