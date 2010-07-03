Макрон призвал "переосмыслить" отношения с Россией ради общей цели

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед послами республики заявил, что эпоха "гегемонии" стран Запада подходит к своему концу в силу глобальных геополитических изменений. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", – отметил Макрон.

Французский лидер также подчеркнул, что без участия Москвы европейская цивилизация не сможет выстроить новую архитектуру безопасности, так что отношения с ней необходимо "переосмыслить" и сделать более мирными. По словам президента, Европа так и останется "театром стратегической борьбы между США и Россией", если Париж не включится в этот процесс.

Макрон при этом добавил, что Россия вступит в союз с Китаем, если ее "отталкивать" от европейских держав.

Ранее президент Франции сообщил о планах провести саммит в нормандском формате в сентябре. Его участники обсудят урегулирование кризиса на Украине. Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по возвращению страны в G8. По его словам, возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех государств G7 нельзя. При этом, по утверждению Пескова, Россия не считает провокацией со стороны американского лидера Дональда Трампа его заявления о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "семерки" по этому вопросу.