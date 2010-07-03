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20:34

Макрон заявил о планах провести саммит в нормандском формате в сентябре

политика за рубежом

20:34

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах провести саммит в нормандском формате в сентябре. Его участники обсудят урегулированию кризиса на Украине, заявил французский лидер на итоговой пресс-конференции G7 в Биаррице.

Макрон не стал уточнять конкретные даты встречи, но при этом подчеркнул, что идею саммита уже обсудили с президентами России и Украины.

"Это обсуждение относительно проведения встречи я начал неделю назад с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, и он высказался за проведение такой встречи, – цитирует Макрона ТАСС. "В период семерки я также провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил свою готовность участвовать", – рассказал французский лидер.

19 августа состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в форте Брегансон. В разговоре с журналистами российский лидер отметил ряд позитивных моментов в развитии двухсторонних отношений государств. Макрон же выразил мнение о том, что Россия – глубоко европейская страна, и высказался за новую концепцию архитектуры "безопасности и доверия между ЕС и РФ".

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политика за рубежом

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