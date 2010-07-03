Макрон рассказал о европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом французский политик сообщил во вторник в своем аккаунте в Twitter.

"Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", – подчеркнул Макрон.

Среди тем, затронутых в ходе беседы, французский лидер выделил ситуацию вокруг природных пожаров в Сибири и таяния вечной мерзлоты в этом же регионе.

"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению (начать – прим.) ратификацию Парижского соглашения по климату", – добавил Макрон.

В общей сложности переговоры между президентами России и Франции продолжались более 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что французский лидер на встрече с Путиным процитировал Достоевского. Макрон по памяти произнес фрагмент, в котором идет речь об отличии русского человека от француза и немца.