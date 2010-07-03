Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным процитировал роман Федора Достоевского "Подросток", передает РИА Новости.

Говоря о роли России в Европе, Макрон по памяти произнес фрагмент, в котором идет речь об отличии русского человека от француза и немца.

"Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем", – сказал французский лидер.

Во время пресс-конференции французский лидер не раз вспоминал российских авторов разных лет, в частности Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына.

Полная цитата в самом романе "Подросток" звучит так: "Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль".

Ранее президент Франции выразил надежду на то, что Россия и Евросоюз совместно создадут новую архитектуру безопасности.

В понедельник, 19 августа, Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов – форте Брегансон. Переговоры состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24–26 августа.