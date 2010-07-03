В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине о свободе СМИ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал новые украинские власти обеспечить безопасность и свободу средств массовой информации. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что Киев прислушается к подобным рекомендациям. Его слова приводит RT.
"Думаю, несмотря на то что Украина достаточно активно ведет себя в ОБСЕ и в ее парламентской составляющей, не стоит надеяться на то, что Киев прислушается к подобным призывам", – отметил Джабаров.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что ОБСЕ все же удастся оказать на Киев влияние в этом аспекте. По словам сенатора, ему "очень часто приходилось реагировать на случаи нападения на журналистов на Украине".
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление Владимира Зеленского о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.
"Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей", – подчеркнул Цеков, добавив, что, давая невыполнимые обещания, киевские власти проявляют неуважение к собственным гражданам.
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