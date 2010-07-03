В Совфеде предложили Украине войти в состав России

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение", – заявил Цеков.

Политик также выразил мнение, что шансы на возвращение Крыма в состав Украины отсутствуют. Он отметил, что Украина может быть одним целом с Крымом только в том случае, если войдет в состав Российской Федерации.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков же заметил, что подобные высказывания "вызывают иронию", а Киеву для начала следует прекратить огонь в зоне разграничения с ДНР и ЛНР.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

