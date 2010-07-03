В Крыму оценили идею пригласить Зеленского на полуостров

11:44
11:44
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Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Владимир Зеленский признал бы Крым частью России, если бы посетил полуостров с официальным визитом. Такое мнение высказал депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.
"Если бы Зеленский приехал в Крым, то по возвращении он бы просто не смог озвучить никакой другой позиции, кроме как той, что Крым – часть России. Хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, и Зеленский, и очень многие представители украинской политической элиты это понимают", – цитирует RT парламентария.
Ганжара также отметил, что принадлежность региона признают и жители Украины.
"Об этом говорит то количество украинских туристов, которые отдохнули за прошедший летний сезон на нашем полуострове, оно приблизилось к миллиону", – сообщил депутат.
Накануне глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым, пообщаться с местными жителями и выяснить, хотят ли они обратно на Украину. Также Аксенов посоветовал Зеленскому выйти из образа своего персонажа из сериала "Слуга народа" Василия Голобородько.
Ранее в Крыму заявили, что Зеленский сможет пользоваться своей семейной квартирой в Ливадии, только если признает полуостров частью РФ. Супруга нового украинского лидера приобрела квартиру на южном берегу Крыма в апреле 2013 года, то есть до возвращения полуострова в состав России. Все обязательные налоги и сборы был выплачены, а сама недвижимость официально задекларирована.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
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