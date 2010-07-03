Путин предложил Саудовской Аравии купить российские С-400

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Владимир Путин прокомментировал атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, предложив стране купить российские ЗРК С-400 или С-300. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", – отметил президент, добавив, что С-400 или С-300 "надежно защитят любые объекты инфраструктуры".

На вопрос о том, какой из двух комплексов лучше, Путин сказал: "Пусть выбирают".

В эти дни российский президент находится с визитом в Анкаре на саммите астанинской тройки (РФ – Турция – Иран) по ситуации в Сирии. Двусторонние встречи с другими лидерами получаются весьма продолжительными по времени. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это "актуальностью вопросов и ответственностью момента".

В июле Россия начала поставку С-400 в Турцию. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории. 15 сентября стало известно о завершении поставок компонентов второй батареи. Президент США Дональд Трамп заявил, что после этого Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.