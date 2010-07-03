В Британии назвали самое грозное оружие России

09:21
09:21
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В Великобритании считают С-400 "Триумф", "Бастион-П" и "Искандер" наиболее опасным российским оружием. Об этом сообщает Jane's 360 со ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла.
По мнению Болла, противодействовать России нужно при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий.
Ранее сообщалось, что РФ начала поставку систем противоракетной обороны С-400 "Триумф" в Турцию. Первый борт прибыл на авиабазу в провинции Анкара в июле. Всего там приземлились три самолета с компонентами комплекса. Контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК Москва и Анкара заключили в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается закончить производство комплексов для поставок в этом году. ЗРК С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных средств воздушного и наземного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать на дальности 400 и на высоте до 35 километров.
"Бастион" будет выполнять задачи по охране побережья России. Комплекс предназначен для защиты участка протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные судна разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боевой комплект одного "Бастиона" может включать до 36 ракет.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения целей на расстоянии, по данным из разных источников, от 280 до 500 километров. Планируется полностью заменить в ракетных бригадах комплексы "Точка" на "Искандер-М".
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