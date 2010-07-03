Россия поставит Индии вооружение на 14,5 миллиарда долларов

Индия подписала с Россией контракт на поставку военной техники и вооружения на общую сумму в 14,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.
Также было подписано соглашение о производстве в Индии запчастей для российского вооружения. Кроме того, стороны продолжают переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С".
Как отметил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, в 2018 году Индия заказала у РФ фрегаты 11356, зенитные ракетные системы С-400 и большую партию боеприпасов для Военно-морских, Военно-воздушных и Сухопутных сил. Произошло это, по словам Шугаева, несмотря на "жесточайший прессинг" со стороны США.
Весной стало известно, что в Индии создадут совместное индийско-российское предприятие по производству в стране автоматов Калашникова. Предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начнет создавать АК-203 на заводе в районе города Корве, что, по словам индийского премьер-министра Нарендра Моди, "повысит потенциал вооруженных сил и создаст рабочие места в Амети и соседних округах".
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