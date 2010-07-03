Турция ведет переговоры с РФ по вопросу покупки истребителей

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна контактирует с РФ по поводу возможного приобретения российского вооружения – речь в том числе идет об истребителях ОКБ Сухого. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Анкары в сфере закупок вооружения уже реализуется в рамках контракта по зенитным ракетным системам С-400, но после увиденного на МАКС-2019 было принято решение продолжить переговоры. По словам турецкого президента, оборонная продукция предоставляет "перспективу широкого взаимодействия" – особенно Эрдоган отметил боевые беспилотники и разведывательные дроны.

Глава Турции также добавил, что его страна оценит Су-35 или Су-57, а потом, когда начнутся предметные обсуждения, выдвинет свои условия, в которых будут учтены вопросы "совместного производства и кредитования".

27 августа турецкий лидер вместе с главой РФ Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Президенты совместно осмотрели истребители Су-35 и Су-57, тяжелый вертолет Ми-38, средний вертолет Ка-62 и самолет-амфибию Бе-200. Позднее, отвечая на вопрос о возможности приобретения российских истребителей, Эрдоган сказал: "Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали".

После начала поставок в Турцию российских С-400 президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома также назвал контракт России и Турции "несправедливым".