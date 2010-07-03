В Индии запустят производство автоматов Калашникова

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В Индии создадут совместное индийско-российское предприятие по производству в стране автоматов Калашникова. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на митинге в ходе посещения округа Амети в штате Уттар-Прадеш, сообщает ТАСС.

Предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начнет производство автоматов АК-203 на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory). По словам Моди, это "один из ярких примеров сотрудничества в рамках кампании "Делай в Индии!".

Создание завода повысит потенциал вооруженных сил страны и создаст рабочие места в Амети и соседних округах.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отметил, что на заводе будет производиться более 700 тысяч автоматов АК-203 с поэтапной локализацией производства.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев добавил, что мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии. При необходимости стороны могут согласовать увеличение объемов и апгрейд производства для выпуска перспективных моделей.

Учредителями предприятия стали индийское Управление артиллеристских заводов (Ordnance Factory Board, OFB, Индия – 50,5% акций), АО "Рособоронэкспорт" (7,5%) и Концерн "Калашников" (42%).

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