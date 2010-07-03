В США высоко оценили российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest назвал российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12 идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях и ближнем бою. Столь высокая оценка дана оружию из-за калибра боеприпасов – 12,7 миллиметра.

Боеприпасы автомата позволяют уничтожить цель еще при первом огневом контакте, избежав продолжительных перестрелок. Для сравнения, после стрельбы обычным патроном, адреналин способен купировать воздействие огнестрельного ранения на организм.

Всего для ШАК-12 разработано три типа патронов, что делает оружие тактически гибким. Такая вариативность позволяет пробивать стены, укрытия или бронежилеты. Отлитые с использованием алюминия пули легки и не дают рикошетов.

Ранее в немецком журнале Stern сообщалось, что характеристики гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" делают ее перехват невозможным. В частности, в статье говорится о недооценке ракеты, скорость которой достигает 11 тысяч километров в час, а не шести.