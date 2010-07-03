В США высоко оценили российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest назвал российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12 идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях и ближнем бою. Столь высокая оценка дана оружию из-за калибра боеприпасов – 12,7 миллиметра.
Боеприпасы автомата позволяют уничтожить цель еще при первом огневом контакте, избежав продолжительных перестрелок. Для сравнения, после стрельбы обычным патроном, адреналин способен купировать воздействие огнестрельного ранения на организм.
Всего для ШАК-12 разработано три типа патронов, что делает оружие тактически гибким. Такая вариативность позволяет пробивать стены, укрытия или бронежилеты. Отлитые с использованием алюминия пули легки и не дают рикошетов.
Ранее в немецком журнале Stern сообщалось, что характеристики гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" делают ее перехват невозможным. В частности, в статье говорится о недооценке ракеты, скорость которой достигает 11 тысяч километров в час, а не шести.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.