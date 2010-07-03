Трамп распорядился значительно увеличить санкции против Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился значительно увеличить санкции против Ирана. Соответствующее поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против страны Ирана!" – написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана. Под ограничения попали более 20 физлиц и юрлиц.

Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что военнослужащие США намерены ответить на атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, сейчас в Вашингтоне изучают все данные, и если эту атаку совершил Иран, чтобы надавить на Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу.

Пенс заявил также, что США готовы защищать свои интересы. Власти США заявляли, что у них есть доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, комментируя слова Пенса, подчеркнул, что на самом деле руководству США невыгодно развязывать войну накануне избирательной кампании.

