Трамп распорядился значительно увеличить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился значительно увеличить санкции против Ирана. Соответствующее поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против страны Ирана!" – написал Трамп у себя в Twitter.
Ранее Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана. Под ограничения попали более 20 физлиц и юрлиц.
Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что военнослужащие США намерены ответить на атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, сейчас в Вашингтоне изучают все данные, и если эту атаку совершил Иран, чтобы надавить на Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу.
Пенс заявил также, что США готовы защищать свои интересы. Власти США заявляли, что у них есть доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, комментируя слова Пенса, подчеркнул, что на самом деле руководству США невыгодно развязывать войну накануне избирательной кампании.
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