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19:19

США расширили список санкций по Ирану

экономика

19:19

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Фото: depositphotos/izanbar

США расширили санкционный список в отношении Ирана. Под ограничения попали более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.

Из шести судов, в отношении которых вводятся рестрикции, четыре ходят под иранским флагом.

"Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом. Меры Минфина ясно дают понять, что те, кто покупает иранскую нефть, напрямую поддерживают иранское военное и террористическое подразделение, силы "Аль-Кудс", – цитирует ТАСС сообщение Минфина США.

Санкции против Ирана были возобновлены после решения американского президента Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки.

В июле этого года под санкции попали верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие руководители страны. Они лишены доступа к американским финансовым инструментам.

В этом же месяце Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на суда в Персидском и Оманском заливах.

Издание Bloomberg подсчитало, что ограничения со стороны США увеличили спрос на российскую нефть и принесли российским нефтяным компаниям дополнительно 905 миллионов долларов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.

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экономика

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