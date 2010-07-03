США расширили список санкций по Ирану

США расширили санкционный список в отношении Ирана. Под ограничения попали более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
Из шести судов, в отношении которых вводятся рестрикции, четыре ходят под иранским флагом.
"Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом. Меры Минфина ясно дают понять, что те, кто покупает иранскую нефть, напрямую поддерживают иранское военное и террористическое подразделение, силы "Аль-Кудс", – цитирует ТАСС сообщение Минфина США.
Санкции против Ирана были возобновлены после решения американского президента Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки.
В июле этого года под санкции попали верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие руководители страны. Они лишены доступа к американским финансовым инструментам.
В этом же месяце Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на суда в Персидском и Оманском заливах.
Издание Bloomberg подсчитало, что ограничения со стороны США увеличили спрос на российскую нефть и принесли российским нефтяным компаниям дополнительно 905 миллионов долларов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.