Гибралтар не задержал иранский танкер по требованию США

Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1. Это следует из заявления правительства страны, передает РИА Новости.
Сфера применения законодательства Евросоюза уже, чем в США. Оснований для дальнейшего задержания судна нет.
"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", – заявили власти Гибралтара.
В начале июля правительство страны заподозрили Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. Было начато расследование. Полиция страны задержала капитана, старшего помощника танкера и двух членов экипажа.
Танкер освободили 15 августа.
США утверждали, что он перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах "Корпуса стражей исламской революции" (в стране эта организация считается террористической).
Ранее британская разведка заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Ирана.
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