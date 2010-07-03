Гибралтар не задержал иранский танкер по требованию США

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Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1. Это следует из заявления правительства страны, передает РИА Новости.

Сфера применения законодательства Евросоюза уже, чем в США. Оснований для дальнейшего задержания судна нет.

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", – заявили власти Гибралтара.

В начале июля правительство страны заподозрили Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. Было начато расследование. Полиция страны задержала капитана, старшего помощника танкера и двух членов экипажа.

Танкер освободили 15 августа.

США утверждали, что он перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах "Корпуса стражей исламской революции" (в стране эта организация считается террористической).

Ранее британская разведка заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Ирана.

