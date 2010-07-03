Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Ираном

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Британская разведка MI-6 изучает версию о том, что к задержанию Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе может быть причастна Россия, передает News.ru.

По данным источников издания Sunday Mirror, британский танкер мог оказаться в иранских водах из-за ложных координат GPS, которые спецслужбы Ирана якобы могли отправлять при помощи "шпионской технологии РФ".

Также газета сообщила, что на помощь захваченному кораблю направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут. В это время танкер из территориальных вод Омана был уже "перенаправлен" в воды Ирана.

Ранее стало известно, что на борту Stena Impero находятся три российских моряка. Всего на корабле было 23 человека. Помимо россиян – граждане Латвии, Филиппин и Индии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) захватил танкер 19 июля. Отмечалось, что это произошло из-за нарушения судном международных норм.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный танкер не будет быстро освобожден.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в Facebook, что обострением ситуации могут воспользоваться США для усиления своего военного присутствия в регионе.