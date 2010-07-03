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08:07

Три гражданина РФ оказались на задержанном Ираном танкере

происшествия за рубежом

08:07

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Фото: телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Три российских моряка находятся на борту следующего под британским флагом танкера Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе.

Об этом сообщил ТАСС представитель судовладельца – шведской компании Stena Bulk. В свою очередь, в посольстве России в Иране сообщили, что проверяют данную информацию.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero 19 июля из-за нарушения судном международных норм.

По словам представителей фирмы, судно сейчас идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет. Всего на борту 23 человека. Помимо россиян – граждане Латвии, Филиппин и Индии.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный танкер не будет быстро освобожден.

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происшествия за рубежом

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