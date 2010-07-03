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11:06

За шпионаж в пользу США в Иране осудили 17 человек

за рубежом политика

11:06

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Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США, сообщает агентство Fars.

По данным иранской разведки, шпионы занимались сбором информации о жизненно важных объектах страны. Подготовку злоумышленники проходили в Центральном разведывательном управлении США.

Осужденных задержали в прошлом году. Некоторых из них приговорили к смертной казни.

19 июля Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero из-за нарушения судном международных норм.

Стало известно, что на борту Stena Impero находятся три российских моряка. Всего на корабле было 23 человека. Помимо россиян – граждане Латвии, Филиппин и Индии.

Накануне сообщалось, что британская разведка MI-6 изучает версию о том, что к задержанию Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе может быть причастна Россия.

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за рубежом политика

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