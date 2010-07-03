Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения нефти дронов

Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны. Об этом пишет РИА Новости.
"Четыре крылатые ракеты атаковали месторождение Хурейс, пролетев с севера на юг", – сказал аль-Малики.
В ходе атак пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия и США считают, что за нападениями стоит Иран, официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы. Иранский МИД назвал заявления американцев "попытками надавить на страну".
После инцидента добыча нефти сократилась вдвое, цены на сырье взлетели. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300, чтобы "надежно защитить любые объекты инфраструктуры". МИД РФ, в свою очередь, осудил "разрушение социально-экономической инфраструктуры.
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