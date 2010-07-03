Ракета "Тополь-М" успешно стартовала с Плесецка

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Российские военные провели с испытательного космодрома Плесецк учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" шахтного базирования.

Сообщается, что эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку – на Камчатку. Целью пуска было подтверждение летно-технических характеристик ракеты.

"Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", – сообщило министерство обороны.

В начале августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М" со спутником Минобороны на борту.

Ранее сообщалось, что в Великобритании считают С-400 "Триумф", "Бастион-П" и "Искандер" самым опасным российским оружием. Системы противоракетной обороны С-400 "Триумф" начали поставлять в Турцию в июле этого года.

