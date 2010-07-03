Ракета "Протон-М" с военным грузом взлетела с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" с успехом стартовала с космодрома "Байконур". На борту находится спутник Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерский департамент информации и массовых коммуникаций.
"В 00:56 по московскому времени с космодрома "Байконур" успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – проинформировали в департаменте.
Отмечается, что через несколько минут после запуска ракета была принята на сопровождение наземными средствами ВКС России. В ведомстве подтвердили, что старт прошел в штатном режиме.
"В 01:01 по московскому времени ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра", – заключили в департаменте.
Ранее с Байконура был произведен успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Задачей корабля был вывод на орбиту транспортника "Прогресс МС-12".
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