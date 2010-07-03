Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", сообщает "Интерфакс".

Ракета стартовала в 15:10. В 15:19 третья ступень отделилась от корабля. Отмечается, что "Прогресс МС-12" летит по сверхкороткой двухвитковой схеме в третий раз за всю историю запусков. Он должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 25 минут после старта.

В апреле его предшественник – ТГК "Прогресс МС-11" – преодолел это расстояние за 3 часа 21 минуту, став рекордсменом по времени полета. Абсолютный рекорд времени полета от старта до стыковки с другим космическим аппаратом также принадлежит российскому кораблю – беспилотному аппарату "Космос-188". Он произвел первую в мире автоматическую стыковку, причалив 30 октября 1967 года к кораблю "Космос-186" через 68 минут после старта.

Специалисты отмечают, что "Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который использовали с 1973 по 2012 год. Всего за это время с Плесецка произвели 435 пусков "Союза-У". Ракета этого типа вывела на орбиту 430 космических аппаратов разного назначения.