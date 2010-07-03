Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС

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Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию с 2,5 тоннами груза, сообщает РИА Новости.

Корабль, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Он привез на МКС провиант и материалы для научных экспериментов.

Dragon будет на орбите чуть менее месяца, на Землю он должен вернуться 20 августа.

На сегодняшний день Dragon – единственный грузовой корабль, способный возвращать грузы с МКС на Землю.

За последние семь лет к МКС были отправлены 18 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon 9.

Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Авария закончилась взрывом и потерей корабля.

В начале марта в Сети появились кадры стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. На видео можно было разглядеть, как аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному модулю Harmony. При этом он использовал международный адаптер IDA.

Первая в истории стыковка американского непилотируемого корабля со станцией состоялась 3 марта в 13:51 по московскому времени. Корабль, на борту которого находился манекен Эллен Рипли, доставил на станцию груз массой почти 200 килограммов.