В Сети появилось видео стыковки Crew Dragon с МКС

Первая в истории стыковка американского непилотируемого корабля со станцией состоялась 3 марта в 13:51 по московскому времени. Корабль, на борту которого находился манекен Эллен Рипли, доставил на станцию груз массой почти 200 килограммов. В частности, он привез продовольствие и материалы для научных экспериментов. На орбиту корабль был выведен 2 марта.
Как сообщили в NASA, стыковка корабля проходила в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа, однако, как заявляли ранее в SpaceX, все операции проводят таким образом, как если бы на борту корабля находились люди.
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