Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX выведен на орбиту. Все системы аппарата в настоящий момент работают штатно, сообщается на сайте NASA.
"Корабль активизирован, начали работать его солнечные батареи", – рассказали в космическом агентстве. Аппарат выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Crew Dragon имеет систему экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте. Первый полет проходит без экипажа. Согласно расчетам, Crew Dragon прибудет на МКС уже в воскресенье, 3 марта.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" не исключил, что российские космонавты будут летать на МКС на американских частных кораблях. Окончательное решение будет принято после проверки шаттлов на безопасность. Еще один частный корабль отправится к станции в беспилотном режима в мае 2019 года. Пуск Crew Dragon с космонавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли запланирован на июнь 2019 года.
Также сообщалось, что Россия разработает космический корабль "Союз" для полетов к Луне за свой счет. Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к спутнику, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.
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