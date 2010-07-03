Корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

Фото: youtube.com/NASAtelevision

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые пристыковался в Международной космической станции (МКС). Трансляция состоялась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Как сообщили в NASA, стыковка корабля проходила в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа, однако, как заявляли ранее в SpaceX, все операции проводят таким образом, как если бы на борту корабля находились люди.

Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов. Кроме того, на борту Crew Dragon находится манекен в скафандре, которого специалисты назвали Эллен Рипли в честь героини серии фильмов "Чужой". На манекене закреплены датчики, с помощью которых специалисты выяснят, насколько безопасны полеты на корабле для людей.

Американский непилотируемый корабль состыковался с МКС

В 16:30 по московскому времени на станции планируют открыть люк корабля. В составе МКС Crew Dragon пробудет пять дней. А 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и приземлится в Атлантическом океане.

Ранее "Роскосмос" не исключил, что российские космонавты будут летать на МКС на американских частных кораблях. Окончательное решение будет принято после проверки шаттлов на безопасность. Еще один частный корабль отправится к станции в беспилотном режима в мае 2019 года. Пуск Crew Dragon с космонавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли запланирован на июнь 2019 года.

Также сообщалось, что Россия разработает космический корабль "Союз" для полетов к Луне за свой счет. Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к спутнику, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.