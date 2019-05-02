В SpaceX подтвердили, что капсула Crew Dragon была разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая должна была в будущем доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время неудачных испытаниях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Как отмечает канал, это событие может сорвать полеты космонавтов на МКС в этом году.
Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Авария закончилась взрывом и потерей корабля.
В начале марта в Сети появились кадры стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. На видео можно было разглядеть, как аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному модулю Harmony. При этом он использовал международный адаптер IDA.
Первая в истории стыковка американского непилотируемого корабля со станцией состоялась 3 марта в 13:51 по московскому времени. Корабль, на борту которого находился манекен Эллен Рипли, доставил на станцию груз массой почти 200 килограммов.
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