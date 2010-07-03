Роскосмос готов помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

Фото: ТАСС/ZUMA/SpaceX

К расследованию аварии, которая произошла при наземных испытаниях системы аварийного спасения космического корабля Dragon-2, готовы присоединиться специалисты Роскосмоса.

"У Илона Маска достаточно технических средств и сил, чтобы сделать работу над ошибками. В случае обращения за технической консультацией к Роскосмосу корпорация готова оказать всестороннее содействие", – сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Авария закончилась взрывом и потерей корабля.

В начале марта в Сети появились кадры стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. На видео можно разглядеть, как аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному модулю Harmony. При этом он использовал международный адаптер IDA.

Первая в истории стыковка американского непилотируемого корабля со станцией состоялась 3 марта в 13:51 по московскому времени. Корабль, на борту которого находился манекен Эллен Рипли, доставил на станцию груз массой почти 200 килограммов.