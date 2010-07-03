Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Илон Маск в субботу сделал несколько записей на русском языке на своей странице в Twitter.

Один из пользователей задал главе компании SpaceX вопрос о том, не добивается ли он, осваивая осмос, прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.

"Где инопланетяне?", – спросил в ответ Маск.

Другой пользователь подхватил беседу и написал, что инопланетяне скрываются на Марсе под землей, и что это они сломали марсоход Opportunity, когда тот подобрался слишком близко.

Отвечая на реплику, бизнесмен написал крылатую фразу: "Вот где собака зарыта".

В одной из дискуссий Маск также употребил известную русскую поговорку: "Говорят, что кур доят".

Предприниматель и ранее неоднократно писал в Twitter на русском. Так, в начале марта он на поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС ответил "Спасибо за добрые слова!".