SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Фото: AP/TASS/John Raoux

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX вывела на орбиту Земли спутник связи Саудовской Аравии Arabsat 6A. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Это первый коммерческий запуск в истории Falcon Heavy. Ракета стартовала с мыса Канаверал. Ускорители и первая ступень также впервые вместе успешно вернулись на Землю.

Ускорители приземлились на площадки на мысе Канаверал, а первая ступень опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 535 милях от побережья США.

4 марта семиместный пассажирский космический корабль SpaceX впервые пристыковался к Международной космической станции (МКС). Полет Crew Dragon прошел в автоматическом режиме.