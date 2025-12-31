Величина снежного покрова в ночь на 1 января в Москве может вырасти на 2 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Величина снежного покрова в ночь на 1 января в Москве может вырасти на 2 сантиметра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, также в новогоднюю ночь возможно образование гололедицы. Столбики термометров при этом опустятся до минус 12–14 градусов. Также будет дуть северо-западный и западный ветер, скорость его порывов составит 3–8 метров в секунду.

К утру 31 декабря высота снежного покрова в разных районах Москвы достигла около 23 сантиметров. Такие данные были представлены метеостанцией в Тушине.

В свою очередь, в Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Волоколамске – 26 сантиметров, в Дмитрове – 25, в Клину – 24, в Наро-Фоминске – 23, в Черустях – 21 и в Можайске – 20.

