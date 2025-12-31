МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная

МИД Венесуэлы осудил украинскую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав ее актом терроризма. Об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что данный инцидент нарушает международное право и является угрозой как региональной, так и международной безопасности.

Об атаке на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, стало известно в ночь на 29 декабря. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Вражеские беспилотники были запущены из Сумской и Черниговской областей, а траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Согласно отчету начальника зенитных ракетных войск ВКС России Александра Романенкова, нападение было целенаправленным, тщательно спланированным и эшелонированным.